Владморрыбпорт аттестовался на поставки в Китай

Владивостокский морской рыбный порт успешно прошел регистрацию в китайской системе CIFER: это необходимый шаг для поставок российской рыбной продукции в КНР.

Российские поставщики продолжают регистрироваться в китайской электронной системе CIFER — процедуру выполняют как перерабатывающие предприятия и суда, так и склады по хранению рыбопродукции.

Регистрацию прошел и важнейший участник экспортной цепочки — Владивостокский морской рыбный порт. В результате получен регистрационный номер — № RU-025/UZ237709, сообщили Fishnews в компании.

Через мощности Владморрыбпорта рыба с Дальнего Востока отправляется как на экспорт, так и на внутренний рынок. В прошлом году объем перевалки продукции из водных биоресурсов составил 507 тыс. тонн — это лидирующие позиции в России, отметили в компании.

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