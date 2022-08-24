На помощь рыбоохране призовут специальную систему

Минсельхоз и Росрыболовство подготовили проект постановления, определяющего правовой статус государственной информационной системы «Рыбоохрана». Предполагается, что ее использование сделает работу по защите биоресурсов более эффективной.

Проект постановления о государственной информационной системе «Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Подпункты об этой ГИС предлагается включить в положение о рыбоохране, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется, что система будет обеспечивать сбор, обработку, хранение и предоставление сведений о результатах и ходе федерального госконтроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Оператором ГИС будет подведомственное Росрыболовству учреждение «ЦУРЭН».

Согласно пояснительной записке, система должна помочь в повышении эффективности рыбоохраны, в том числе в сохранении водных биоресурсов и среды их обитания при хозяйственной деятельности, например при строительстве. Кроме того, планируется обеспечивать рыбаков-любителей информацией о правилах лова.

«Также предполагается осуществление информационного обеспечения в части создания и использования рыбоводных и рыболовных (рыбопромысловых) участков (картографическая информация о границах, гидрологические сведения, состав возможных для выращивания объектов аквакультуры)», — говорится в сопроводительных материалах.

Проект постановления предусматривает, что федеральное агентство утвердит порядок эксплуатации ГИС «Рыбоохрана», в том числе правила сбора, обработки, анализа, учета и предоставления сведений.

Отмечено, что наполняться и функционировать система будет за счет субсидии, выделяемой на государственное задание ЦУРЭН (выделяется в настоящее время). При этом разработка основных блоков системы завершится в 2023 г. В электронном бюджете и Ведомственной программе цифровой трансформации заложены средства по распределению дополнительной потребности на развертывание ‎ГИС «Рыбоохрана» на 2023-2025 гг., сказано в пояснительной записке.

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