Росрыболовство отмечает стабильность в поставках лосося

К 23 августа на Дальнем Востоке освоено 203 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе на Камчатке добыто 126,5 тыс. тонн. Ситуация с вывозом уловов в центральную и западную части страны стабильна, заявили в Росрыболовстве.

Положительная динамика промысла отмечается в Сахалинской области, Хабаровском крае. Рыбаки Сахалина и Курил добыли 43,5 тыс. тонн — это на 60% выше уровня 2020 г. и втрое больше показателя на отчетную дату прошлого года. В Хабаровском крае вылов достиг 24,5 тыс. тонн (+22% к уровню 2020 г. и +67% к уровню 2021 г.), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На Чукотке освоено 3,4 тыс. тонн, по сравнению с показателем на аналогичную дату 2020 г., добыча также с прибавкой.

Незначительное отставание от уровней позапрошлого года наблюдается в Приморье — выловлено 658 тонн (-239 тонн) и в Магаданской области — 4,1 тыс. тонн (-140 тонн).

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, уровень загрузки холодильников составляет 64%, цены на доставку рыбной продукции до Москвы за неделю не изменились. На выгрузке в портах края находится четыре судна, на подходе в порты — 26 единиц флота с 17 тыс. тонн продукции на борту.

«Ситуация с вывозом уловов в центральную и западную часть России остается стабильной, еженедельно только по железной дороге из Владивостока, как основного логистического хаба, отправляется 14-16 тыс. тонн продукции из лососевых», — рассказали в ведомстве.

В связи с начинающимся первым насыщением внутреннего рынка неркой и горбушей на специализированных складах Приморья основные трейдеры приступили к формированию предварительных запасов, обратили внимание в Росрыболовстве.

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