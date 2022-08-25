Россия и Таиланд помогут друг другу в марикультуре

Специалисты Росрыболовства и профильного департамента Таиланда обсудили вопросы совместных научных исследований в области выращивания и культивирования двустворчатых моллюсков.

На видеоконференции стороны обменялись сведениями об особенностях технологий и сроков выращивания моллюсков в условиях разных широт и сезонов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Специалисты из Таиланда имеют более чем тридцатилетний опыт разведения и выращивания десятка видов морских гидробионтов, однако проявляют большой интерес к опыту России в этой сфере и обмене научными наработками», — подчеркнули в федеральном агентстве.

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