Реки Нижнего Поволжья пополнились новыми жильцами

В Астраханской области предприятия Каспийского филиала Главрыбвода перевыполнили план по выпуску молоди частиковых рыб в рамках госзадания. Этим занимались Икрянинское, Камызякское и Александровское нерестово-выростные хозяйства.

План зарыблений для филиала предусматривал выпуск в Волгу и ее притоки 6 млн молоди судаков, 10 млн — сазана и свыше 1,27 млрд — леща. Соответствующие мероприятия успешно завершились.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, специалисты Александровского хозяйства выпустили в протоку Ямная около 6,8 млн молодых судаков средней навеской примерно 0,73 г.

В Икрянинском хозяйстве прошли выпуски молоди сазана в реку Бирюль. Туда отправили 11,745 млн рыб средней навеской 1,84 г.

Кроме того, совместными усилиями Икрянинского, Камызякского и Александровского хозяйств молодью леща пополнялись реки Бахтемир, Сомовка и Бирюль, ерик Поперечный и протока Гандурино. Средний вес экземпляров составлял 0,172 г. Общий показатель по выпуску значительно превысил план и составил примерно 1,3 млрд штук, отметили в Главрыбводе.

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