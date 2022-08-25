Камчатский краб может расползтись по Арктике

Под влиянием климатических изменений камчатский краб может освоить новые районы арктических морей. Ученые прогнозируют дальнейшее распространение этого вида в восточных и северных районах Баренцева моря, а также на юг вдоль норвежского побережья.

Климатические изменения в Арктике, наблюдаемые в последние десятилетия, влияют на популяцию камчатского краба, говорится в исследовании Мурманского морского биологического института (ММБИ) РАН. Механизмы, влияющие на развитие личинок краба и успешное пополнение популяции в Баренцевом море, до сих пор мало изучены. Однако, по данным ученых, толерантность планктонных стадий развития краба к высоким температурам воды значительно возросла.

«Для каждой из личиночных стадий массовая смертность не наблюдалась даже при температурах, близких к точке замерзания морской воды, –1,7°C. Кроме того, лабораторные наблюдения показали, что личинки камчатского краба отлично выживают и при более высоких температурах в 6 °C. Это указывает на высокую вероятность дальнейшего распространения личинок на север Баренцева моря и в более восточные регионы», — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории планктона ММБИ РАН Владимир Дворецкий.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки, межгодовая изменчивость численности, роста и выживаемости личинок камчатского краба в Баренцевом море зависит от качества и доступности пищи, от условий окружающей среды — температуры воды и характера циркуляции, а также климатических воздействий. Причем последние могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на выживаемость молоди крабов.

Камчатский краб — один из примеров успешного искусственного заселения морских акваторий новыми видами. В 1960-х гг. крабов завезли в Баренцевое море с Дальнего Востока, а уже в середине 1990-х гг. состояние запасов позволило начать промышленный лов камчатского краба в Северном бассейне.

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