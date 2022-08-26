Росрыболовство выпустило приказ для корректировки графиков по краболовам

Приказ Федерального агентства по рыболовству определяет порядок деятельности междведомственной комиссии, которая уполномочена согласовывать изменения сроков этапов работ по строительству судов под крабовые квоты. При этом корректировка должна укладываться в общие временные рамки выполнения обязательств.

Росрыболовство приказом от 21 февраля 2022 г. № 91 утвердило порядок деятельности межведомственной комиссии по согласованию изменения сроков выполнения этапов работ, указанных в графике реализации проекта под крабовые квоты. Напомним, что победители аукционов, получившие право на добычу крабов, должны построить промысловые суда на отечественных верфях - на это отводится не более пяти лет.

Приказ о порядке работы комиссии официально опубликован 25 августа и вступит в силу с 5 сентября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, юрлица и индивидуальные предприниматели, за которыми закреплены квоты добычи крабов в инвестцелях, могут обратиться с заявлением об изменении сроков выполнения этапов работ, указанных в графике реализации проекта - согласовывает или не согласовывает такие изменения сроков специальная комиссия. В ее состав должны входить представители Минсельхоза, Минпромторга, Минвостокразвития и Росрыболовства.

При этом сроки выполнения этапов работ могут меняться только в пределах установленного договором периода реализации проекта.

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