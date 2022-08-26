На Курилах становится больше серого ежа

Ученые исследуют скопления серого морского ежа в районе южных Курильских островов. Специалисты отметили признаки увеличения общей и промысловой биомассы гидробионта.

Основная цель мониторинговых водолазных работ в прибрежье Южных Курил — изучение пространственного распределения и биологического состояния серого морского ежа и ламинарии, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Скопления ежа обследовали в прибрежной зоне Итурупа, Кунашира, Шикотана и островов Малой Курильской гряды. Специалисты отмечают, что популяция находится в стабильном состоянии.

Животные встречались на всех типах грунтов, при этом самые плотные скопления наблюдались на скальных и валунно-каменистых. Частота встречаемости составляла более 65%.

По данным ученых, доля ежей с темными пятнами (потертостями) и без иголок была незначительной, а внешние факторы не оказывали влияние на их жизнедеятельность. Реальных фактов массовой гибели морских ежей зафиксировано не было.

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