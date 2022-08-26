Прокуратура продолжает охоту за электроудочками в интернете
Прикубанский районный суд вынес решение о блокировке доступа к интернет-ресурсам с информацией об изготовлении и продаже электроловильных систем. Исполнение запрета проконтролирует природоохранная прокуратура.
Иск подал карачаево-черкесский межрайонный природоохранный прокурор. Основанием для обращения в суд стало размещение на интернет-ресурсах страницы со сведениями об изготовлении и использовании электроудочек, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры республики. Такой способ рыбалки запрещен федеральным законодательством, напомнили в надзорном ведомстве.
Заявление было удовлетворено, информация признана запрещенной к распространению на территории РФ.
После того как решение суда вступит в законную силу, его исполнение проконтролирует межрайонный природоохранный прокурор.
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