Прокуратура продолжает охоту за электроудочками в интернете

Прикубанский районный суд вынес решение о блокировке доступа к интернет-ресурсам с информацией об изготовлении и продаже электроловильных систем. Исполнение запрета проконтролирует природоохранная прокуратура.

Иск подал карачаево-черкесский межрайонный природоохранный прокурор. Основанием для обращения в суд стало размещение на интернет-ресурсах страницы со сведениями об изготовлении и использовании электроудочек, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры республики. Такой способ рыбалки запрещен федеральным законодательством, напомнили в надзорном ведомстве.

Заявление было удовлетворено, информация признана запрещенной к распространению на территории РФ.

После того как решение суда вступит в законную силу, его исполнение проконтролирует межрайонный природоохранный прокурор.

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