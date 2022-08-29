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Научно-технический совет Россельхознадзора одобрил использование риск-ориентированного подхода при ветконтроле импортной продукции на границе

Для импорта готовят возможность досмотра с учетом оценки рисков

Научно-технический совет Россельхознадзора одобрил использование риск-ориентированного подхода при ветконтроле импортной продукции на границе. Возможность сократить число партий для досмотра с учетом оценки рисков предусмотрена решением совета ЕЭК.

С 10 августа вступило в силу Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 г. № 6 «О внесении изменений в Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза». Внесенные поправки позволяют должностному лицу уполномоченного органа страны назначения уменьшить количество досматриваемых партий ввозимых товаров с учетом результатов проведенной оценки риска. Как следует из текста решения, это распространяется и на рыбу, сообщает корреспондент Fishnews.

Подход к применению системы управления рисками (СУР) при ветконтроле товаров, ввозимых в РФ, рассмотрел Научно-технический совет Россельхознадзора с участием представителей бизнес-сообщества.

Риск-ориентированный подход основан на сборе, анализе ФГИС «ВетИС» данных и принятии рекомендуемого решения, которое позволит инспектору Россельхознадзора определить порядок принимаемых контрольных мер, рассказали в пресс-службе ветеринарного ведомства. Речь идет о такой информации, как история нарушений ветслужбы зарубежной страны, предприятия-поставщика и импортера; объемы ввозимой продукции; результаты лабораторных исследований; эпизоотическое благополучие страны происхождения товара.

Предполагается, что внедрение СУР снизит нагрузку на инспекторский состав теруправлений Россельхознадзора, а также устранит административную нагрузку на бизнес. Завершение технических работ и введение системы в промышленную эксплуатацию планируется в начале 2023 г.

В Россельхознадзоре отметили, что более пяти лет проводят масштабную работу по подготовке к использованию этого подхода.

Научно-технический совет единогласно одобрил подход применения СУР при осуществлении ветеринарного контроля при импорте в пунктах пропуска через госграницу РФ и местах полного таможенного оформления после его технической реализации.

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