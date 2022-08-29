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Рыбный рынок в Южной Корее

Южнокорейское рыболовство поможет Шри-Ланке добыть валюту

Республика Корея согласилась в текущем году предоставить 1047 рабочих мест в рыбной промышленности для шриланкийцев. Эта мера должна помочь островному государству в борьбе с экономическим кризисом — обеспечить поступление иностранной валюты.

Обещание было получено по итогам встречи министра труда и иностранной занятости Шри-Ланки Мануша Нанаяккара с южнокорейскими чиновниками в офисе Службы развития человеческих ресурсов Республики Корея (Human Resources Development Service of Korea). Заявление о намерении Южной Кореи предоставить рабочие места шриланкийским рыбакам сделало правительство островного государства, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным службы новостей Economy Next, желающие устроиться на работу в южнокорейские рыболовные компании должны будут в октябре пройти тест на знание языка. Прошедшие его смогут получить работу и в следующем году.

Граждане Шри-Ланки широко задействованы во многих отраслях Южной Кореи, однако число рабочих мест для них в рыбной отрасли оставалось ограниченным, отмечает издание Newswire. Согласно новым договоренностям, количество вакансий для рыбаков было увеличено.

Сейчас Шри-Ланка испытывает серьезный экономический кризис. Economy Next обращает внимание, что особенно остро стоит проблема поступления иностранной валюты, которая необходима для закупки лекарств и топлива на международном рынке. Поэтому усилия правительства направлены на достижение договоренностей с другими государствами о рабочих местах для шриланкийцев. Предполагается, что они будут пересылать заработанные за рубежом деньги по официальным каналам своим семьям.

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