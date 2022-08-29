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Камчатское прибрежье. Фото пресс-службы правительства края

Гостей и жителей Камчатки просят поберечь китов

Специалисты Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН в ходе экспедиции встретили японских китов. Популяция этих животных медленно восстанавливается, однако серьезное беспокойство им причиняют неправильно организованные туры, отметили в ТИГ.

Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН изучает распределение, численность и видовой состав китообразных, которые появляются в водах вблизи Камчатки. В конце августа группа научных сотрудников вернулась из очередной экспедиции, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

В середине августа специалистам посчастливилось наблюдать японских китов, цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника лаборатории гидробиологии Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН, доктора биологических наук Александра Бурдина. После того, как был прекращен промысел этих китообразных, снизивший численность их популяций до критической черты, ситуация начала медленно выправляться.

«В настоящее время в Тихом океане обитает чуть более 300 этих уникальных животных. Японский кит очень подвержен травмированию обрывками орудий лова рыбы, практически все встреченные нами ранее японские киты имели в той или иной степени травмы антропогенного происхождения. К тому же, сейчас добавляется серьезный фактор беспокойства — неправильно организованные туры по наблюдению за китами жителями и гостями полуострова, которые могут причинять животным серьезное беспокойство. Для них близкое нахождение человека на судне с мотором сродни тому, что человеку жить под звуки электродрели», — приводятся в сообщении слова Александра Бурдина.

Ученые имеют определённые навыки обращения с китообразными, знают, как подойти к животным, на какой дистанции находиться. «А туроператоры, желая угодить туристам, которые пытаются сотовыми телефонами сфотографировать этих животных, стараются подойти на лодках как можно ближе к животным, что совершенно неприемлемо. Я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, относитесь бережно к этим животным, потому что для них этот фактор беспокойства, которые наносит очень серьёзный вред», — призвал доктор биологических наук.

Он подчеркнул, что в крае регулярно проходят лекции, на которых научные сотрудники рассказывают об ответственном отношении к наблюдениям за морскими млекопитающим, но, к сожалению, далеко не все эти правила соблюдают. Млекопитающие приходят в камчатские воды для нагула и размножения, а в этот период им нужен особенный покой, потому от условий нахождения в водах Камчатки зависит дальнейшая судьба животных и популяции в целом.

«Необходимо соблюдать дистанцию с китами, нельзя близко подплывать к ним на моторных судах, животных нельзя беспокоить. Мы часто наблюдаем картину, что животные резко меняли направление и пытались убежать от этих лодок. Это действительно стрессовая ситуация для них. Кроме того, часть животных, за которыми мы наблюдали, имеет следы запутывания в сетях и мусоре. Мы часто видим китов с глубокими шрамами и потертостями, много животных гибнет из-за этого», — рассказал представитель ТИГ.

Также Александр Бурдин напомнил рыбакам, в чьи сети могут попасть киты, о необходимости освобождения животных от всех веревок, потому что «пленник», скорее всего, погибнет.

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