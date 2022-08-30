Рыбный союз: Система оценки рисков пойдет на пользу импортерам

Россельхознадзор занимается подготовкой риск-ориентированного подхода при ветконтроле импортной продукции на границе. Эксперимент по использованию системы управления рисками уже показал себя положительно в 2019 г., отмечают в Рыбном союзе.

Научно-технический совет Россельхознадзора одобрил использование риск-ориентированного подхода при ветконтроле импортной продукции на границе. Возможность сократить число партий для досмотра с учетом оценки рисков предусмотрена решением совета ЕЭК, которое вступило в силу с 10 августа.

Завершить технические работы и ввести систему в промышленную эксплуатацию планируется в начале 2023 г.

«Рыбный союз приветствует переход на систему управления рисками (СУР) при импорте товаров. После успешного эксперимента, проведенного в 2019 году, мы последовательно настаивали на необходимости перехода на эту систему на постоянной основе», — рассказал Fishnews председатель Рыбного союза Александра Панин. Напомним, что в состав объединения входят в том числе крупнейшие российские импортеры рыбной продукции.

Система управления рисками, применявшаяся в 2019 г., по словам Александра Панина, показала свою эффективность с точки зрения контроля. При этом существенно снижались расходы и срок прохождения проверки для добросовестных импортеров при ввозе рыбной продукции.

«Надеемся, что новая СУР будет столь же эффективна», — подчеркнул руководитель Рыбного союза.

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