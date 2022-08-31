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Средний гарем котиков — cекач, самки и щенки. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Камчатские ученые оценили популяции морских млекопитающих

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО провели ежегодные экспедиционные исследования морских млекопитающих. На Командорских островах объектом изучения стал северный морской котик, а в Камчатском заливе — ларга.

Наблюдения за котиками, обитающими на промысловых лежбищах острова Беринга — Северного и Северо-Западного, проводились с июля по август. По словам заведующего лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО Сергея Корнева, учеты численности всех половозрастных категорий проводились как методом прямого подсчета, так и при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Вид с беспилотного летательного аппарата на лежбище северных морских котиков

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в период мониторинговых работ на лежбищах велись наблюдения и за другими морскими млекопитающими. Так, специалисты собрали данные о распределении и численности настоящих и ушастых тюленей, калана, косаток и крупных китов.

Ларги Камчатского залива

В Камчатском заливе ученые проводили работы по оценке численности, распределения и основных биологических показателей ларги. Ее численность в заливе по предварительным оценкам, может составлять не менее 5 тыс. особей. До 25 животных было обнаружено в ловушках ставного невода.

Ларги в морском ставном неводе

Также специалисты рассчитали возможное потребление ларгой тихоокеанских лососей в Камчатском заливе. Полученные результаты могут быть использованы при расчете непромысловых потерь при добыче красной рыбы в приустьевой зоне нерестовых рек Камчатки, отметили ученые.

Фото предоставлены пресс-службой КамчатНИРО.

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