Якутия готовит меры по обеспечению качества продовольствия

Правительство Республики Саха (Якутия) одобрило законопроект об обеспечении качества реализуемых в регионе пищевых продуктов. Предполагается создание координационного совета, утверждение перечня национальных продуктов и особого товарного знака.

Проект закона «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Республике Саха (Якутия)» одобрен правительством региона. Теперь документ направят на рассмотрение Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина республики.

Согласно законопроекту, предполагается создание в регионе координационного совета по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Также предусматривается утверждение перечня национальных пищевых продуктов.

Для объединения и поддержки производителей республики под единым брендом предлагается разработать и зарегистрировать товарный знак «Продукт Якутии».

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