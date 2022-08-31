Якутия готовит меры по обеспечению качества продовольствия
Правительство Республики Саха (Якутия) одобрило законопроект об обеспечении качества реализуемых в регионе пищевых продуктов. Предполагается создание координационного совета, утверждение перечня национальных продуктов и особого товарного знака.
Проект закона «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Республике Саха (Якутия)» одобрен правительством региона. Теперь документ направят на рассмотрение Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина республики.
Согласно законопроекту, предполагается создание в регионе координационного совета по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Также предусматривается утверждение перечня национальных пищевых продуктов.
Для объединения и поддержки производителей республики под единым брендом предлагается разработать и зарегистрировать товарный знак «Продукт Якутии».
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