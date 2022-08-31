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Браконьерских раков продавали в рестораны Москвы

Браконьерских раков Приволжья продавали в столице

В Ульяновской области пресекли незаконную добычу и продажу речных раков — браконьерские уловы реализовывали в Москве. Нанесенный ущерб оценивается в сумму свыше 184 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили против двух местных жителей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, обвиняемые нелегально добывали раков в Старомайнском районе с помощью запрещенных сетей-раколовок и других средств. Кроме того, они скупали незаконно пойманных раков «у лиц, занимавшихся на территории района профессиональным выловом рыбы».

Один из участников группы организовал перевозку раков в Москву, где хранил их в специально оборудованных емкостях с водой. По информации надзорного ведомства, этот фигурант искал покупателей через интернет, реализовывал и доставлял товар розничным продавцам и в рестораны.

Преступную деятельность пресекли сотрудники Ульяновского ЛО МВД России на транспорте. Было изъято более 1,5 тыс. браконьерских раков, около 30 сетей-раколовок, бензиновый ледобур, пила для резки льда, видеокамера подводного наблюдения и снегоход. На денежные средства обвиняемых и снегоход судом наложен арест.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в соответствии с частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением запрещенных орудий и способов массового истребления ВБР, организованной группой). Дело направлено в Чердаклинский районный суд.

В отношении соучастников преступления, у которых обвиняемые скупали незаконно добытых раков, уголовное дело выделено в отдельное производство — расследование продолжается.

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