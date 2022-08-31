В Вологодской области разыграют участок под садки аквафермеров

Объявлен аукцион на участок для индустриальной аквакультуры в Вологодской области на реке Суда. Заявки принимаются до 23 сентября.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок площадью 4,2 га расположен в границах Кадуйского района. Стартовая цена лота — 13,4 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 5 октября в Санкт-Петербурге. Участок предоставляется на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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