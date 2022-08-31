Ильмени в дельте Волги поставят на электронный учет

В Астрахани завершаются работы по созданию электронной базы данных ильменей в дельте Волги. По мнению исследователей, это поможет решить вопросы с сохранением экосистемы уникальных водных объектов.

Формированием электронной базы данных западно-подстепных ильменей и других гидрологических объектов занимается госучреждение «Центр пространственной аналитики и промышленного развития». «До сих пор нет ни точных названий, ни природных характеристик ильменей, а это почти 200 пресноводных и соленых озер на площади в полмиллиона гектаров», — обратили внимание в областном министерстве промышленности и природных ресурсов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, сейчас исследователи определяют тип ильменя — обособленный или проточный, площадь зеркала воды, длину, глубину котловины, степень засоления, проточности и возможные ограничения. Специалисты также выявляют завалки и несанкционированные земляные дамбы, перекрывающие естественное течение воды.

«Система ильменей картографически устарела. Мы провели объемную работу, описали каждый водоем и его значение в функционировании экосистемы в целом: его значимость в системе орошения объектов сельско-хозяйственного назначения и обеспечения питьевой водой, с точки зрения эксплуатации под рыбоводные участки», — рассказала координатор проекта, директор Центра пространственной аналитики и промышленного развития Виктория Еськова.

В пресс-службе отметили, что изучение водоемов будет продолжаться, так как с изменением климата начнутся и ландшафтные метаморфозы. После перевода ильменей в цифру в Астраханской области смогут приступить к подготовке программы восстановления системы водотоков, чтобы защитить эту территорию от засухи и сохранить уникальные природные ильмени волжской дельты.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews