Выставка в Питере приготовила особую программу для HoReCa

На Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге для шеф-поваров и рестораторов проведут кулинарные мастер-классы Russian Seafood Show.

На протяжении трех дней здесь состоится одиннадцать мастер-классов для шеф-поваров и рестораторов, в ходе которых лучшие бренд-шефы России поделятся с коллегами оригинальными рецептами блюд из рыбы и морепродуктов. У участников мероприятия будет возможность изучить различные практики приготовления и лично пообщаться с поставщиками сырья, рассказали Fishnews в пресс-службе оператора выставки и форума - компании Expo Solutions Group.

Мастер-классы призваны ответить на наиболее значимые для индустрии HoReCa вопросы, связанные с рыбным меню: какие виды рыбы и морепродуктов сейчас доступны и актуальны; как вылавливают, выращивают и перерабатывают рыбу и морепродукты; как правильно выбрать сырье и на что следует обратить внимание; какие существуют техники приготовления и варианты сервировки.

Так как сама зона будет расположена внутри главной рыбной выставки России, участники смогут пройтись по стендам и воочию оценить разнообразие предложений на рынке.

Полная программа Russian Seafood Show будет опубликована на официальном сайте мероприятия.

Посещение мастер-классов бесплатное, по предварительной регистрации.

V Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить с 21 по 23 сентября в «Экспофоруме». Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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