В Азовском море становится меньше гребневиков

Специалисты АзНИИРХ исследовали сезонные популяции гребневиков в Азовском море. Ученые отмечают, что плотность популяций и биомасса этих главных пищевых конкурентов хамсы и тюльки год от года снижаются.

Исследование распределения популяций желетелого зоопланктона провели в ходе учетной лампарной, ихтиопланктонной и зоопланктонной съемки на судне «Туран».

«В состав желетелого планктона Азовского моря входят два вида медуз — корнерот и аурелия, и два вида гребневика — зоопланктофаг мнемиопсис и его хищник берое. Акватория Азовского моря не является местом постоянного обитания этих организмов. Медузы и гребненвики каждый год проникают в Азовское море ранней весной через Керченский пролив из Черного моря и формируют в нем временные сезонные популяции. Медузы не имеют естественных врагов в южных морях России, а рост их численности потенциально ограничен только благоприятными условиями среды (высокая соленость и температура воды) и наличием кормовой базы», — рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Ученые обратили внимание: как медузы, так и гребневик мнемиопсис являются главными пищевыми конкурентами хамсы и тюльки — основных промысловых объектов в Азовском море. Медузы и гребневик ухудшают условия нагула этих рыб и в конечном счете снижают их запасы.

На большей части акватории обнаружена очень низкая плотность популяций обоих видов гребневиков, что не типично для этого времени года. Однако наблюдаемое распределение популяций вписывается в многолетний тренд постепенного снижения численности гребневиков в Азовском море, отметили в филиале. В последнее десятилетие из года в год специалисты АзНИИРХ отмечают уменьшение плотности их популяций, сокращение общей биомассы и периода интенсивного развития.

Из медуз в период съемки преобладал корнерот. При этом его распределение по акватории было крайне неравномерным. Так, в центральной, восточной и северной частях моря численность корнерота была низкой, но отдельные экземпляры достигали весьма значительных размеров — до 60 см в диаметре и более 10 кг веса. В западной и южной частях моря плотность корнерота была выше, но при этом популяция была представлена небольшими особями: размер отдельных особей не превышал 20 см, а вес — 1 кг.

Средняя плотность корнерота в Азовском море в августе 2022 г. была ниже, чем в прошлом году. Если в 2021 г. максимальная биомасса корнерота в одном замете лампары достигала 1,2 тонны, то в этом году она составляла не более 0,78 тонны.

«Учитывая, что корнерот — теплолюбивая медуза, активно развивающаяся только при температуре воды выше 25ºС, а особенности нынешнего года заключались в затяжной весне и позднем прогреве воды, то распределение и размерная структура популяции корнерота летом 2022 г. хоть и необычны, но вполне объяснимы», — отметили в филиале.

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