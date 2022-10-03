Ученые собрали данные по семге и кумже в бассейнах Ладоги и Финского залива

Специалисты ГосНИОРХ исследовали состояние лососевых рыб в реках бассейнов Ладожского озера и Финского залива. Объектами внимания ученых стали атлантический лосось и кумжа.

Натурные исследования для оценки современного состояния и численности природных популяций атлантического лосося и кумжи провела экспедиционная группа лаборатории ихтиологии ГосНИОРХ имени Л.С. Берга — Санкт-Петербургского филиала ВНИРО.

Работы охватили реки Карельского перешейка (бассейн Ладожского озера) и более 20 водотоков, впадающих в Финский залив по его северному и южному берегам. На 45 постоянных станциях специалисты отловили и изучили более 300 экземпляров молоди атлантического лосося и кумжи. После того как были проведены промеры и отобраны пробы чешуи для определения возраста, всю рыбу в живом виде выпустили в водоем.

Исследования показали, что численность молоди атлантического лосося во всех нерестовых притоках крайне низкая, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Для реки Луга (бассейн Финского залива) выполнена оценка потенциальных нерестово-выростных угодий, а также пригодных для воспроизводства нерестилищ, способных поддерживать популяцию лосося численностью 20-30 тыс. производителей.

Лабораторная обработка собранных материалов позволит выяснить особенности биологии лососевых рыб и оценить динамику изменения численности природных популяций этих ценных видов, обитающих в реках бассейнов Ладожского озера и Финского залива.

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