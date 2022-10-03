АСРФ составила «рыбный рецепт» для школьных столовых

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота оценила перспективы рыбных продуктов в школьном меню. Объединение предлагает обеспечить возможности для использования отечественной минтаевой продукции глубокой переработки.

Потребность в рыбном филе и фарше для школьного питания составляет порядка 30 тыс. тонн в год — это четверть объема глубокой переработки минтая в России сегодня, сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ. Однако в школьные столовые такая продукция не поступает, отметили в ассоциации.

Исследование, проведенное отраслевым объединением, выявило, что в рекомендациях Роспотребнадзора по организации питания для обучающихся закреплен ГОСТ лишь на один вид пищевой продукции из рыбы — рыба мороженая. Между тем по мясу таких позиций пять, из них три — полуфабрикаты.

«В результате в школьных столовых блюда готовят из самостоятельно произведенных полуфабрикатов из замороженной рыбы, что зачастую негативно сказывается на качестве блюд и, как следствие, их поедаемости. Для школ этот показатель составляет всего 40-50%. При этом поедаемость блюд из птицы достигает 100%», — рассказали в АСРФ.

В исследовании также отмечено, что около 15% рыбной продукции в госзакупках для школьного питания являются зарубежными, так как ограничения импорта для госзакупок не распространяются на услуги по поставке продовольствия в школы.

По данным ассоциации, производство продукции глубокой переработки (филе и фарша) из рыбы в России с каждым годом растет и уже сейчас готово полностью удовлетворить потребность школьного питания. АСРФ считает, что для решения этой задачи необходимо принять ряд мер. В частности, произвести донастройку механизма госзакупок, а также дополнить рекомендации Роспотребнадзора ГОСТами на филе рыбное мороженое и фарш рыбный мороженый.

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