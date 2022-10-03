В Карелии собрали рекордный «урожай» водорослей

Карельские предприятия по итогам сезона собрали в Белом море в общей сложности 1,1 тыс. тонн водорослей. Это лучший результат за последние 10 лет, отмечают в правительстве региона.

В период 2012-2018 гг. предприятиями республики в среднем добывалось до 380 тонн ламинарии и фукуса. С 2019 по 2021 гг. сбор достиг 500-600 тонн.

В нынешнем сезоне в Карелии добыли около 956 тонн фукуса и 136 тонн ламинарии, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики.

Сегодня заготовку водорослей в регионе ведут 12 пользователей. Наилучшие результаты демонстрируют индивидуальный предприниматель Алексей Захаров (385 тонн фукуса) и рыболовецкий колхоз «Заря Севера» (298 тонн фукуса), привели данные в пресс-службе.

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