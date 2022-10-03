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Распределение российских и иностранных судов на промысле скумбрии в августе 2021 и 2022 гг. Изображение предоставлено АтлантНИРО

Уловы в Атлантике продолжают падать

Российские ученые оценили ситуацию с промыслом пелагических видов в Северо-Восточной Атлантике в 2022 г. По основным объектам добычи рыбаков РФ наблюдается снижение вылова и неполное освоение квот.

Запасы трех основных объектов промысла в Северо-Восточной Атлантике — сельди, путассу и скумбрии — хотя и остаются выше биологически безопасных пределов, но имеют тенденцию к снижению, отмечается в аналитическом обзоре, подготовленном Атлантическим филиалом ВНИРО (АтлантНИРО). По мнению специалистов, это связано с ежегодным превышением суммарных объемов вылова, рекомендованных наукой.

Переловы негативно отражаются на эффективности промысла, особенно в отношении путассу и скумбрии. Период добычи путассу в феврале-марте 2022 г. оказался одним из самых скоротечных за последние годы — всего 41 день. Общий российский вылов за путину составил 23,2 тыс. тонн против 53,1 тыс. тонн в 2021 г.

«Основные причины уменьшения вылова — позднее начало промысла и уменьшение производительности лова, также сокращение количества флота на промысле путассу из-за отвлечения части флота на промысел мойвы в Баренцевом море», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Промысел скумбрии в открытой части Норвежского моря обычно продолжается со второй половины июня до сентября, но в 2021 г. он завершился во второй декаде октября, что позволило практически полностью освоить национальную квоту. В этом году динамика вылова похожа на прошлогоднюю, но эффективность работы флота ниже: по состоянию на середину сентября суда группы РТМКС добывали в среднем 118,4 тонны за судосутки лова.

«Полная реализация российской квоты представляется маловероятной», — полагают в АтлантНИРО. В 2022 г. российские рыбаки имеют право на вылов 120 тыс. тонн скумбрии в районе регулирования Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕАФК), однако на середину сентября добыто немногим более 88 тыс. тонн.

Добыча сельди, на которую флот переключается после скумбрии, в 2021 г. в октябре велась в районе Лофотенских островов. «Не исключено, что и в текущем году район Лофотен будет наиболее перспективным участком для начала промысла. Как и при промысле путассу и скумбрии, на промысле сельди в течение 2018–2020 гг. наблюдалось снижение производительности лова. В 2021 г. производительность лова увеличилась, но ожидать ее дальнейшего роста в предстоящем сезоне нет оснований», — говорится в обзоре.

Величина российского вылова пелагического окуня-клювача в море Ирмингера последние годы устанавливалась на постоянном уровне 24,9 тыс. тонн. В текущем году к середине сентября уловы составили 16,7 тыс. тонн, причем промысел продолжало только одно судно. По прогнозам АтлантНИРО, полного освоения национальной квоты по окуню не произойдет. Некоторые судовладельцы отказались от участия в промысле из-за усложнения условий выгрузки и снабжения флота в связи с запретом на заходы российских судов в порты Исландии.

В целом по ключевым для российских рыбаков объектам добычи в Северо-Восточной Атлантике в этом году характерно усложнение промысловой обстановки, снижение общего вылова, неполное освоение квот. По мнению ученых, такая ситуация является следствием ухудшения состояния рыбных запасов в связи с нарушением системы научно-обоснованного управления ресурсами и промыслом.

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