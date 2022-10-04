Для поставок рыбной муки и жира в Китай обновили список

Главное таможенное управление КНР обновило список российских производителей рыбной муки и жира для экспорта в республику. В перечень входят предприятия и суда разных регионов.

Об обновлении китайского списка российских предприятий и судов для экспорта рыбной муки и жира проинформировал подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Перечень опубликован на сайте учреждения. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включены предприятия и суда ключевых рыбодобывающих регионов — Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Мурманской, Архангельской областей.

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