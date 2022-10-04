Часть бизнеса отдохнет от плановых проверок и в 2023 году

Правительство установило особые условия для плановых проверок на предстоящий год. Представитель бизнеса может обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита.

Кабмин выпустил постановление от 1 октября 2022 г. № 1743 о моратории на плановые проверки в отношении части бизнеса на предстоящий год. Такие контрольные мероприятия будут проводиться только в отношении объектов, которых относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также опасных производственных объектовII класса опасности и гидротехнический сооружений II класса.

Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется федеральным законом «О государственном контроле», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Постановление дает возможность представителям бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Главное его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и другого наказания. Эта практика активно используется в текущем году в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки, который действует до конца 2022 г.

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