Югра сведет свой рыборазводный баланс

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры намерены заказать исследование по оценке потенциала рыборазводных хозяйств в регионе. Ученым также нужно будет подсчитать нехватку мощностей для восстановления популяций сиговых и осетровых.

Информация о предстоящем электронном аукционе опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Заказчиком выступает департамент госзаказа ХМАО — Югры, максимальная цена контракта — 693 тыс. рублей.

Согласно техзаданию, подрядчикам предстоит оценить действующие мощности по воспроизводству, рассчитать потребность в их наращивании и разработать научные рекомендации по восстановлению сиговых и осетровых видов рыб на территории округа.

Для анализа и выработки рыбоводно-биологического обоснования исследователям необходимо будет собрать информацию путем направления запросов в теруправления Росрыболовства, органы местного самоуправления, научные учреждения (ВНИРО, ЦУРЭН) и рыбоводные хозяйства. Предполагается также натурное обследование производственных мощностей рыбоводных хозяйств. Срок исполнения — до 30 ноября 2022 г.

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