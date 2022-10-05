Судовладельцев приглашают протестировать ТСК

Центр системы мониторинга рыболовства и связи открыл прием заявок на тестирование технических средств контроля. Обратиться за услугой учреждение просит до конца октября.

ЦСМС сообщил о приеме заявок на получение услуг по тестированию ТСК и проверку работоспособности оборудования, установленного на российских судах, передает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта учреждения. Это необходимо для получения свидетельств соответствия технических средств контроля и актов проверки работоспособности оборудования на 2023 г. Срок действия ранее выданных документов истекает 31 декабря.

Для того чтобы услуга была предоставлена своевременно, центр просит до 31 октября направить в филиалы ЦСМС заявки с указанием судов, на которых планируется тестирование.

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