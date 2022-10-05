Объемы добычи иваси и скумбрии перешагнули за 154 тыс. тонн

С начала путины российские рыбаки взяли 124,4 тыс. тонн сардины-иваси. Добыча скумбрии достигла 30 тыс. тонн. Уловы иваси характеризуются как высокие, выросли показатели по скумбрии.

Росрыболовство продолжает публиковать сводки с пелагической путины. На момент отчета на промысле дальневосточной сардины работало 21 средне- и крупнотоннажное судно. Большинство использует пелагические тралы, 3 судна — кошельковые невода.

Промысел ведется в трех основных районах: на фронте Соя в Южно-Курильском проливе, на фронтальных зонах потока Ойясио — восточнее островов Итуруп и Уруп на перепаде температуры поверхности океана 10-17°С.

Уловы сардины высокие, иногда суточный вылов у отдельных судов достигает 500 тонн, средний результат на судосутки лова за неделю составил 128,2 тонны, вылов за неделю — 9362 тонны, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Уловы скумбрии оцениваются как невысокие, однако за неделю показатели выросли, у отдельных судов суточный вылов достиг 300 тонн. Объем добычи за неделю — 1906 тонн.

На промысловых судах и на плавбазе «Всеволод Сибирцев» работают научные наблюдатели.

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