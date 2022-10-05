Россия и Абхазия рассматривают вопросы промысла хамсы
Восьмая сессия Российско-Абхазской комиссии в области рыбного хозяйства проходит по видеосвязи. Особое внимание планируется уделить результатам хамсовой путины и плану научно-технического сотрудничества на 2023 г.
Российскую делегацию возглавляет начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев, абхазскую — заместитель министра сельского хозяйства республики Артуш Сарибекян.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, стороны обсудят перспективы развития рыбной отрасли в Черноморском регионе, запасы и уловы основных промысловых объектов.
Также планируется рассмотреть ситуацию в области аквакультуры и вопросы совместного использования ресурсов трансграничных видов — черноморской и азовской хамсы — в период их зимовки в водах Абхазии.
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