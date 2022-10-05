Незаконно добытый трепанг вернулся в море

Вблизи границ Дальневосточного морского заповедника у браконьеров изъяли более 4 тыс. особей трепанга. Животных выпустили обратно в дикую природу, нарушителям грозит уголовная ответственность.

Катер, в котором находилось четыре человека, включая водолазов, обнаружили в ходе совместного рейда госинспекторы нацпарка «Земля леопарда» (в его ведении находится заповедник) и пограничники. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ДВМЗ, злоумышленники пытались скрыться, однако после погони судно удалось задержать.

Специалисты, исследовав дно в месте обнаружения катера, нашли несколько пластиковых бочек, каждая из которых была полностью заполнена живым трепангом. Оказалось, что всего браконьеры выловили 4 216 «морских огурцов» общим весом около 420 кг.

Изъятого трепанга оперативно вернули в естественную среду обитания — туда, откуда он был выловлен, уточнили в пресс-службе. Собраны материалы для возбуждения уголовного дела, катер находится под арестом.

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