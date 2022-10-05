Ассоциации будут давать предложения по работе отрасли в условиях мобилизации

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и Росрыбхоз вошли в число объединений, которые будут готовить предложения по развитию экономики в условиях мобилизации, сообщили в ВАРПЭ.

Всего в реестр организаций — участников этой работы вошло 105 бизнес-объединений по 14 направлениям, включая сельское хозяйство, соцобеспечение, промышленность, здравоохранение, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Для подготовки и утверждения мер «по обеспечению развития российской экономики в условиях проводимых в РФ мобилизационных мероприятий» еженедельно организации будут направлять в правительство свои предложения по поддержке отдельных отраслей.

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