Рыбоводные участки возле черноморских курортов разыграют на торгах

Три участка для индустриальной аквакультуры в Черном море у побережья Крыма выставлены на аукцион. Заявки принимаются до 1 ноября.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены вблизи села Прибрежного города Судак, поселка Коктебель городского округа Феодосия и села Угловое Бахчисарайского района. Площадь РВУ, соответственно, 5 га, 4 га и 1 га, а стартовые цены — 62 тыс., 50 тыс. и 12 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 11 ноября в Ростове-на-Дону. Все РВУ предоставляются на правах обособленного водопользования на 25 лет.

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