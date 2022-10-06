Наука на Балтике перестраивается под новые условия

Научная деятельность в Балтийском море проходит масштабную переориентацию, рассказали в АтлантНИРО. В условиях ограничений на работу России в ИКЕС особое значение приобретают собственные исследования.

Нынешний год — новая точка отсчета в российской истории рыбохозяйственной науки на Балтике, считают в Атлантическом филиале ВНИРО (АтлантНИРО).

«Введенные ограничения на участие Российской Федерации в работе ИКЕС, в том числе закрытие доступа к базам данных, значительно осложняет оценку запасов водных биологических ресурсов и прогнозирование их вылова. В создавшихся условиях целесообразно акцентировать внимание на собственных исследованиях, значимость которых высока как с точки зрения увеличения информационного обеспечения прогнозов, так и с геополитической точки зрения, учитывая эксклавность Калининградской области», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

В связи с этим, подчеркнули в АтлантНИРО, необходимы полный комплекс выполняемых ранее съемок в Балтийском море и расширение спектра работ, в частности возобновление экологических исследований (изучение питания, нереста водных биоресурсов и т.д.).

В филиале также отметили важность работы на промысле научных наблюдателей. «Необходимо продолжать исследования на постоянной основе, а в отдельных случаях, возможно, и нарастить их объемы, не допустить разрыва рядов наблюдений», — акцентировали в АтлантНИРО.

По данным филиала, общий вылов основных объектов — трески, речной камбалы, шпрота и сельди — на Балтике в нынешнем году составил 49,1 тыс. тонн. Это на 5,1 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом освоение общего допустимого улова снизилось незначительно: с 69% в 2021 г. до почти 66% в 2022 г.

Ежегодный российский вылов основных промысловых видов рыб в Балтийском море за период 1995-2021 гг. колебался от 35 тыс. до 74 тыс. тонн и в среднем составил около 48 тыс. тонн.

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