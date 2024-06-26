Банки становятся больше чем финансовыми учреждениями: они создают собственные экосистемы и заходят в такие ниши, как маркетплейсы и образовательные проекты. Подобные возможности реализованы и для рыбной отрасли. Почему это важно, в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказала директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко.

— Елена Викторовна, кредитование рыбной отрасли — одна из самых интересных для нас тем. Банковские учреждения сегодня во многом определяют ситуацию в рыбной промышленности. Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов отмечал, что кредитный портфель в рыбном хозяйстве за январь-октябрь 2023 года (на тот момент были данные именно за десять месяцев) вырос более чем в два раза. Проекты Приморского края тоже вошли эти показатели?

— Безусловно. Вообще объемы проектов Россельхозбанка в кредитовании рыбной отрасли в прошлом году превысили 100 млрд рублей. Одним из драйверов роста были дальневосточные структуры, в том числе Приморский филиал. Наше подразделение приняло активное участие в крабовых аукционах, где как раз был аккумулирован огромный объем средств (второй этап торгов по продаже долей квот на вылов крабов с инвестиционными обязательствами прошел осенью 2023 года. — Прим. ред.). Наряду с крабовыми аукционами, которые обеспечили самый большой объем в кредитовании за прошлый год, мы также участвовали в финансировании текущей деятельности рыбодобывающих предприятий.

На 1 января 2024 года портфель рыбного хозяйства Приморского края в целом составляет 248 млрд рублей, треть от этого объема приходится на наш банк. Причем это без займов третьих лиц — чистое кредитование отрасли.

— Вопрос на перспективу. Как вы считаете, рыбная промышленность в России пойдет по тому же пути, что и сельское хозяйство, — укрупнение, создание мощных холдингов, переход на цифровизацию процессов? Мне кажется, такая тенденция уже есть.

— Это неизбежный ход событий. Если говорить об укрупнении, то работа в сфере добычи водных биоресурсов капиталоемкая. Это целый комплекс взаимосвязанных процессов. Мало того что надо подготовиться к промыслу, поймать рыбу — нужны еще портовая инфраструктура для обработки рыбных грузов, хранение, логистика, хотя бы минимальная переработка уловов и сбыт. И бизнес идет по пути выстраивания таких цепочек.

Для промысла необходимы квоты на вылов, по крайней мере по целому ряду промысловых объектов. Если раньше был исторический принцип, то теперь государство внедрило инвестиционный вариант. Для того чтобы приобрести объемы для освоения, требуется вложить серьезные средства. На тех же крабовых аукционах в прошлом году итоговая стоимость лота доходила до 10 млрд рублей. При этом механизм квот под инвестиции предполагает, что компания, получающая права на добычу, должна обеспечить очень серьезные вложения в строительство флота, перерабатывающих береговых заводов и логистических комплексов. Для решения таких задач гораздо проще объединяться, искать партнеров.

Цифровые технологии тоже, на мой взгляд, будут внедряться все активнее. Это и прогресс, цифровое развитие страны. И ответ на демографические процессы в обществе. Цифровизация, автоматизация позволяют в некоторой степени закрывать кадровые потребности, при этом меняются подходы к подготовке специалистов: они должны уметь работать с современной техникой.

Хочется отметить, что в рыбной отрасли использование цифровых технологий уже предусмотрено на нормативном уровне. С прошлого года на судах стал обязательно применяться электронный рыболовный журнал, введены электронные разрешения на промысел. Компании также внедряют в свою деятельность цифровые решения, чтобы отслеживать и оптимизировать работу на промысле и производстве.

— Планируете ли вы продолжать стипендиальную программу с Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом? Как она работает?

— У банка уже была стипендиальная программа с Приморской государственной сельскохозяйственной академией (сейчас — Приморский ГАТУ), мы предложили предусмотреть такую поддержку учащихся и в Дальрыбвтузе.

Именными стипендиями ребята награждаются за успехи в учебе и участие в научно-исследовательской деятельности. Соискателями могут быть не только студенты, но и аспиранты и магистранты. Это наш способ поддержать талантливую молодежь, которая решила связать свою жизнь с работой в сельском хозяйстве и рыбной отрасли.

С Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом у нас налажено плодотворное взаимодействие. Этот вуз готовит кадры, которые очень нужны региону. В нынешнем году мы продолжим работу по стипендиальной программе.

Есть задумка задействовать в рыбной отрасли и возможности нашего образовательного проекта «Школа фермера». В этом году мы как раз запустили в сельскохозяйственном университете очередную волну программы. Рассмотрим возможность на следующий год начать подготовку в рамках «Школы фермера» специалистов для марикультуры. Это очень интересное для Приморского края направление. На наш регион приходится основной объем выращивания ценных морепродуктов в стране: по данным Росрыболовства, за прошлый год здесь получено более 32 тыс. тонн. Хотелось бы поддержать отрасль кадрово — уже обсуждали такую работу с Дальрыбвтузом.

— Министерство сельского хозяйства разрабатывает новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». И в качестве одного из федеральных проектов для включения в нацпроект ведомство предлагает кадровое обеспечение АПК и рыбохозяйственного комплекса. Ваши программы как раз соответствуют этой задаче.

— Безусловно, банк работает в этом направлении уже очень давно. Развиваем агроклассы. У нас есть собственная онлайн-платформа «Я в агро», с помощью которой можно искать вакансии, места для стажировок, получения образования в АПК. Думаю, это вписывается в направление по подготовке кадров для отрасли, причем с привлечением современных технологий. «Школа фермера», стипендиальная программа — все это как раз соответствует курсу, о котором говорила министр сельского хозяйства Оксана Николаевна Лут. Россельхозбанку не нужно здесь что-то начинать: мы уже действуем в этом направлении, и я думаю, что эта работа будет только активизироваться.

Наше внимание к поддержке подготовки кадров для рыбного хозяйства вполне понятно. Отрасль играет важную роль в экономике Приморского края. Общий портфель агропромышленного комплекса региона в чистом виде составляет 16,5 млрд рублей, а рыбохозяйственного комплекса, как я уже говорила, 248 млрд рублей.

— Крупные рыбопромышленные холдинги реализуют свои программы и готовят будущих специалистов буквально со школьной скамьи.

— Это правильно, что отрасль задумывается о том, кто и как в ней будет работать, заранее. Чтобы были уловы, продукция, нужны люди. А они должны захотеть прийти на предприятие. И действительно здорово, когда компании приглашают ребят побывать на производстве, на судах, особенно новых, современных, — посмотреть, какие условия труда в рыбной промышленности, какие там есть возможности.

— Интересно, когда банки превращаются в площадку для коммуникаций, для передачи профессиональных навыков.

— Мы работаем в сфере агропромышленного комплекса. Очень важная задача — обеспечение продовольственной безопасности государства. У нас уникальная страна с точки зрения территории и разнообразия климатических зон: от арктической зоны до субтропиков. Другой вопрос, что в развитие ряда секторов АПК надо вкладываться, после спада в 90-е годы. И мы — банковская структура, которая курирует это направление. Всегда говорю: я работаю на предприятии, которое занимается обеспечением продовольственной безопасности страны. А отрасль невозможна без подготовки кадров.

Вообще мы работаем по разным направлениям, связанным с АПК. Включая и агротуризм.

— Марифермеры в Приморском крае приглашают к себе и туристов.

— Я считаю, что это очень правильно. Может быть, для кого-то из гостей марифермы ее посещение станет первым шагом в профессию. Человек загорится и скажет: «Я хочу заниматься аквакультурой профессионально».

— Основные этапы распределения квот под инвестиции, на наш взгляд, завершены — эта программа реализуется уже с 2017 года. Но сейчас готовится перезакрепление на новый срок рыболовных участков, предназначенных для промысла тихоокеанских лососей и других анадромных видов рыб. И здесь государство тоже уже не хочет на прежних условиях предоставлять доступ к ресурсу. В новых договорах будет предусматриваться, что добытчики лосося и других анадромных объектов должны также участвовать в социально-экономическом развитии региона.

Приморье уступает по уловам лососей Камчатке или Сахалинской области, но все же и у нас есть предприятия, которые специализируются на этих промысловых объектах. Возможно, кто-то уже интересовался получением заемных средств на работу по рыболовным участкам?

— Да, если говорить о крабовых аукционах, то по основным объемам Дальнего Востока они уже прошли, и на ближайшие 15 лет таких процедур не будет. Остается Северный бассейн: здесь мы будем держать руку на пульсе, смотреть, может, наши компании тоже туда войдут.

Понятно, что в процессе распределения рыболовных участков Приморский филиал планирует участвовать. Мы понимаем, что лосось в крае добывается в небольших объемах, но мы активно сотрудничаем с Камчатским филиалом и уже ведем работу по установлению кредитных линий для предприятий.

Что касается участия компаний в социально-экономическом развитии территорий — это очень важно. Крупные предприятия в любом случае активно выполняют социальную функцию.

— В разговоре уже не раз упоминались крабовые аукционы. Хочется отметить, что по итогам торгов второго этапа будут строиться не только суда, но и логистическая инфраструктура. Участвуете в этом?

— У нас есть проекты, которые мы кредитуем, с обязательствами по строительству береговой инфраструктуры. Один из них защищен как приоритетный для Приморского края — это проект на полуострове Назимова.

— В весеннем обзоре Дальневосточного главного управления Центробанка со ссылкой на информацию некоторых банков указывалось на рост спроса рыбодобывающих компаний на кредиты в юанях. Замечали ли вы такую тенденцию?

— Безусловно. На фоне роста ключевой ставки участники рынка ищут более дешевые финансовые инструменты. И конечно, китайская валюта нам здесь в помощь. Это позволяет снизить кредитную нагрузку.

Мы кредитуем клиентов в китайских юанях — и по долгосрочным проектам, и на пополнение оборотных средств. Но здесь необходимо обратить внимание на то, что брать кредит в юанях нужно, если вы получаете выручку в этой валюте: тогда будет, чем гасить такой кредит. Здесь нужно очень аккуратно подходить.

У нас есть банки-партнеры в Китае, через которые мы работаем. Также хотелось бы отметить новый механизм, который позволяет получать наличные средства за рубежом и затем вносить их на счет с дальнейшей конвертацией. Ранее возможно было получать валютную выручку только безналичным путем, сейчас механизм валютного контроля предполагает и иную форму расчета.

АО «Россельхозбанк»

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Июнь 2024 г.

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