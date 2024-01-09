Российские рыбаки установили новый рекорд

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Рыбаки поймали свыше 90 тыс. тонн, побив собственный рекорд 2019 г.

Пять лет назад траулер «Петр I» обеспечил вылов более 87 тыс. тонн. На этот раз судно добыло уже 90 273 тонны разных видов рыб. Компания «Тралфлот» (входит в группу «Сигма Марин Технолоджи») организовала для рекордсменов праздничную встречу в порту Владивостока.

Богатый годовой улов обеспечили силами двух экипажей. Как и при установлении первого рекорда, рыбаков возглавляли капитан-директора Александр Рыбалочка и Александр Бухинник.

Несмотря на все сложности, удалось добиться высокого результата — это заслуга коллективов и грамотного руководства, отметил Александр Рыбалочка.

Рыбаков встречали с оркестром и аплодисментами. Для моряков приход из рейса — всегда важное событие. И конечно, это особенно радостно, если рейс был успешным, поделился эмоциями Александр Бухинник. «Я хочу поблагодарить руководство компании, всех присутствующих работников, родных и близких, которые приехали встречать своих, за тот праздник, который вы нам устроили. Поверьте, нам это очень нужно», — обратился к собравшимся капитан-директор.

Экипажи «Петра I» показывают пример дисциплины и бережного отношения и любви к своему судну, уверен генеральный директор «Тралфлота» Владимир Рекасов. «Мы гордимся, что это наши рыбаки, это наши специалисты», — сказал руководитель компании.

Поблагодарили моряков за работу и власти Хабаровского края, где зарегистрировано предприятие. «Вы, дорогие друзья, рыбаки, на протяжении многих лет своим самоотверженным ежедневным трудом и высокими результатами доказывали, что рекорд 2019 года не был случайностью. За это вам большое спасибо!» — выступил от краевого правительства глава комитета рыбного хозяйства Никита Король.

Общие успехи — это результат работы не только моряков, но и береговых специалистов, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews Владимир Рекасов.

«Петр I» добывал сардину, скумбрию, минтай и сельдь. Основу уловов составила иваси: в целом отечественные предприятия поймали за прошлый год свыше полумиллиона тонн этой рыбы.

Рыбаки понимают, что их работа — залог развития российской рыбной промышленности, вклад в общий результат, за которым следят во всем Тихоокеанском регионе, рассказал Александр Бухинник.

Экипажи судна, обеспечившие рекорд для российской рыбной отрасли, отметили памятными наградами.

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