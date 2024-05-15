Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан». Масштабный проект по строительству судов на российской верфи реализует холдинг «Антей».

Поднятие государственного флага России на судне «Капитан Хазан» прошло 26 апреля на Находкинском судоремонтном заводе. Это большое событие для верфи и рыбопромышленной отрасли, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В рамках поездки в Приморье глава ведомства принял участие в торжественной церемонии, сообщает корреспондент Fishnews.

Обновление флота — это стратегически верный шаг для развития бизнеса, подчеркнул глава Федерального агентства по рыболовству.

Промысловые суда для «Антея» были заложены на верфи в Находке в 2020 г. При реализации проекта пришлось столкнуться с целым рядом вызовов — пандемия, санкции, непростые экономические условия, но работа движется и вот уже скоро «Капитан Хазан» должен отправиться на промысел, отметил президент группы компаний «Антей» Иван Михнов.

«Я хочу выразить огромную благодарность людям, которые причастны к строительству этого судна. Я очень часто приезжала сюда и видела, как из листов металла собирались детали, конструкции, потом вырастало целое судно, и не одно», — отметила «крестная мать» нового краболова Валерия Михнова.

После поднятия флага судно продемонстрировало свои ходовые качества: участники церемонии вышли в акваторию морского порта Находка.

«Капитан Хазан» построен по современному проекту CCa5712LS. Судну предстоит работать на промысле ценного биоресурса и доставлять краба в живом виде. На сохранение ценного морепродукта настроена специальная система кработанков.

На подходе сдача еще двух краболовов, рассказал главный конструктор ГК «Антей» Александр Габриель.

Суда строятся в рамках программы выделения квот добычи крабов в инвестиционных целях. Холдинг участвовал как в первом, так и во втором ее этапе. В рамках первого этапа на НСРЗ было заказано восемь судов. К этому время у «Антея» уже был реализован проект по строительству краболова на ленинградском судостроительном заводе «Пелла»: судно «Русь» было сдано в 2020 г.

В рамках второго этапа группа компаний выразила готовность построить еще три судна — работа по ним уже идет, сообщил Александр Габриель.

«Группа компаний «Антей» реализует масштабную судостроительную программу. Наработка компетенций по промысловому судостроению — непростая задача, мы работаем здесь вместе с верфью. И какие бы ни были нестандартные условия, развитие предприятие продолжается: мы строим флот, осваиваем новые логистические маршруты по поставке продукции. Поднятие флага на судне «Капитан Хазан» — большой праздник для всего нашего коллектива», — прокомментировал генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь.

Газета «Fishnews Дайджест»

Май 2024 г.