Озера Якутии предлагают аквафермерам

В Республике Саха (Якутия) на аукцион выставлен 31 озерный рыбоводный участок под пастбищную аквакультуру. Заявки от желающих получить акватории принимаются до 7 ноября.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации,участки площадью от 2 га до 271 га расположены на озерах Намского, Усть-Янского, Вилюйского, Кобяйского, Усть-Алданского и Нюрбинского районов.

Стартовые цены лотов — от 1,6 тыс. до 217,1 тыс. рублей. Торги предполагается провести 30 ноября в Якутске. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного или обособленного водопользования.

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