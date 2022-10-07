Российский вылов приближается к 4 млн тонн

На 5 октября отечественные суда наловили почти 3,8 млн тонн рыбы и морепродуктов. Большая часть — около 2,8 млн тонн — традиционно приходится на Дальневосточный бассейн.

На Дальнем Востоке промысел минтая принес 1,63 млн тонн, трески — 115,4 тыс. тонн, сельди — 322,3 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Объем добычи тихоокеанских лососей превысил 262 тыс. тонн.

В Северном бассейне выловлено 421 тыс. тонн. На промысле трески освоено 273,7 тыс. тонн, пикши поймали 63,4 тыс. тонн.

В Западном бассейне вылов составил 55 тыс. тонн. Рыбаки добыли 30 тыс. тонн шпрота и 17,6 тыс. тонн балтийской сельди.

В Азово-Черноморском бассейне освоено 31,5 тыс. тонн. Уловы хамсы достигли 12 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне добыто 56,2 тыс. тонн. Вылов кильки составил 19,3 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 13,2 тыс. тонн.

В исключительных экономзонах других государств, конвенционных ранйонах и открытой части Мирового океана РФ освоила более 412 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. В том числе в зонах иностранных государств поймали 232,7 тыс. тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 179,7 тыс. тонн.

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