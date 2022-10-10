Льготные кредиты можно будет пустить на таможенные платежи и пусконаладку

Правительство расширило возможности использования льготных кредитов, выдаваемых на закупку приоритетной импортной продукции. Средства можно направлять на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также таможенных платежей.

Российские предприятия смогут направлять средства льготных кредитов, предназначенных для закупки приоритетной импортной продукции, не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Такая поддержка предусмотрена постановлением правительства в условиях санкций, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство запустило в мае 2021 г. Займы выдаются по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета.

Срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для оборудования и средств производства – три года.

Список товаров определен постановлением правительства от 18 мая 2022 г. № 895. В перечне приоритетной импортной продукции — в том числе строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

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