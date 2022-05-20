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Премьер-министр Михаил МИШУСТИН анонсировал запуск программы на заседании правительства. Фото пресс-службы кабмина

Для ввоза судов предусмотрели льготные кредиты

Правительство решило поддержать бизнес через программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. В список таких товаров вошли оборудование и, например, рыболовные суда.

Программа льготного кредитования для импортеров предусмотрена постановлением правительства от 18 мая 2022 г. № 895.

Речь идет о выдаче льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта, рассказали в пресс-службе кабмина. Как уточнил премьер Михаил Мишустин, анонсируя запуск программы на заседании правительства, в текущих условиях это немногим больше 7%. Разница будет компенсирована банкам за счет субсидий из федерального бюджета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень продукции для закупок на особых условиях вошло различное оборудование, устройства и, например, рыболовные суда.

Срок, на который импортеры смогут получить ресурсы, будет зависеть от целей займа, обратили внимание в пресс-службе. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать год. Для оборудования и средств производства — три года.

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