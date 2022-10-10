ДВЖД фиксирует рост контейнерных перевозок

С начала года по Дальневосточной железной дороге в контейнерах перевезли более 8 млн тонн грузов — на 20% больше, чем за аналогичный период 2021 г. По рыбе наблюдается прирост на 35,9%.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения по ДВЖД, с начала года выросло на 9% и составило 653 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). Перевезено свыше 8 млн тонн грузов, рост составил 20%, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

При этом перевозки рыбы составили 25 тыс. ДФЭ. По этой категории грузов зафиксирована прибавка на 35,9%.

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