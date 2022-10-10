Ученые пересчитали молодь хамсы и тюльки в Азовском море

В Азовском море завершилась учетная съемка молоди хамсы и тюльки. Собранные материалы позволят сделать выводы о пополнении запасов этих объектов промысла и определить рекомендованные к вылову объемы.

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии завершили экспедицию в Азовском море для учета молоди промысловых видов рыб. Целью исследований была оценка запасов массовых рыб-планктофагов — хамсы и тюльки, эффективности их размножения и пополнения промысловых популяций, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Во время рейса, который продолжался 16 суток, участники экспедиции вели сбор материала с помощью малькового трала конструкции Данилевского на акватории Азовского моря и Таганрогского залива по стандартной сетке станций. Кроме того, ихтиологи взяли пробы зоопланктона и выполнили учет медузы и гребневика.

Полученные в экспедиции материалы проходят обработку и анализ в лабораториях филиала. Их результаты будут использованы при определении общих допустимых уловов и рекомендованных объемов добычи в Азово-Черноморском бассейне.

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