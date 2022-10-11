Нелегальную продажу черной икры пресекли во Владивостоке

Жителя дальневосточной столицы подозревают в попытке незаконной реализации икры осетровых. Мужчина был взят с поличным, пограничники изъяли сумку с 10 кг деликатеса.

Подозреваемый планировал совершить сделку в оживленном месте — одном из крупных торговых центров Владивостока. Однако в результате черная икра попала в руки правоохранителей. Никаких документов, подтверждающих законность происхождения ценного деликатеса, у продавца не оказалось.

Как сообщили Fishnews в пресс-группе регионального погрануправления ФСБ России, всего у мужчины изъяли 20 пол-литровых пластиковых емкостей с икрой. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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