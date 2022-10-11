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Сбор материала. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Креветки южных морей обещают стабильный промысел

По итогам экспедиций специалисты оценили состояние запасов креветок в Азовском и Черном морях как благополучное. В ходе исследований анализировались не только научные уловы, но и результаты работы предприятий прибрежного промысла.

Данные о популяциях промысловых креветок специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) получили по итогам двух экспедиций. Первая занималась оценкой запасов креветок и рапаны в Азовском море, вторая — креветок в Черном море.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в Азовском море сотрудники лаборатории биоресурсов внутренних водоемов собрали материал для оценки распределения, численности, биомассы, размерно-массовой структуры креветок и состояния скоплений рапаны в районе промысла. Исследования охватили морскую акваторию, включая Таманский залив, Керченский пролив, прибрежную часть Керченского полуострова и Краснодарского края. Ученые выполнилиоперации по добыче креветок на станциях, провели мониторинг уловов креветок и рапаны у бригад прибрежного промысла в Керченском проливе.

Другая экспедиция работала в Черном море, включая прибрежную часть Крымского полуострова и Краснодарского края. Участники полевых исследований взяли пробы креветок и собрали информацию об уловах рыбаков-прибрежников, ведущих промысел в Каркинитском заливе и озере Донузлав.

«Предварительные результаты свидетельствуют о высокой численности и биомассе креветок в Азовском море. Состояние скоплений креветок оценивается как благополучное. Большая численность молоди говорит о высоком уровне воспроизводства креветок в текущем году», — отметили в пресс-службе филиала. Благополучным, по мнению специалистов ВНИРО, остается и состояние креветок в Черном море: особи промыслового размера составляют около 50%, численность на станциях находится на уровне прошлого года.

Материалы, собранные в экспедициях, проходят обработку и анализ в лабораториях филиала.

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Fishnews

  • Сбор материала. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Ученые провели мониторинг уловов креветок и рапаны у бригад «прибрежников». Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Работа с образцами рапаны. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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