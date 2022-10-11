Производители кормов обратили внимание на доступное сырье

После ухода зарубежных кормов для аквакультуры с рынка РФ отечественные производители этой продукции стали активнее закупать отходы рыбопереработки, отмечает директор компании «ГрадРесурс» Алексей Бойцов.

Компания занимается скупкой и продажей рыбных отходов. Склад «ГрадРесурса» находится в подмосковном Подольске, но среди клиентов предприятия есть заводы в Керчи, Мурманске, Владивостоке. Головы, хребты и внутренности с переработки поступают на склад, а затем реализуются зверохозяйствам, производителям кормов, рыбной муки.

По словам директора Алексея Бойцова, самая важная часть работы компании — логистическая. «ГрадРесурс» предоставляет машины под перевозку отходов и следит, чтобы специфический груз был доставлен без проблем.

Также компания оказывает услуги по утилизации испорченной или просроченной рыбопродукции (через партнеров). Если, например, партия разморозилась в дороге из-за сломанного рефконтейнера, «ГрадРесурс» поможет по всем правилам отправить некондиционный товар в печь.

Как рассказал собеседник Fishnews, после прекращения поставок некоторых аквакультурных кормов в Россию заметно оживился внутренний рынок этой продукции. Отечественные производители увеличили закупки сырья, в том числе рыбных отходов.

«В основном это предприятия по производству кормов в центральной части России. Корма стали активно выпускать в нашей стране, поэтому есть тенденция такого роста», — сообщил Алексей Бойцов.

Он заметил, что сырья в виде рыбных отходов в нашей стране очень много и зачастую оно с береговых заводов просто выбрасывается в море. «Хочется обратить внимание, что эти отходы можно реализовывать в России», — подчеркнул директор «ГрадРесурса».

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