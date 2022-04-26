Корма переводят на отечественную почву

Российские производители стремятся заполнить нишу кормов для аквакультуры, опустевшую из-за проблем с импортными поставками. Вслед за Астраханской областью планы по строительству комбикормового производства анонсировали на северо-западе страны.

В Новгороде планируется построить завод по производству комбикормов для лососевых рыб. Инвестпроект уже получил положительное заключение профильных министерств и ведомств, рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства. Ожидается, что объем инвестиций превысит 2 млрд рублей, а регион получит 50 новых рабочих мест. Сейчас идет проектирование производственных площадок и инфраструктурных объектов, компания-инвестор намерена начать строительство в феврале 2023 г.

Уже осенью текущего года готовится запустить первую производственную линию завод рыбных кормов в Астраханской области. Плановая мощность производственного участка — 25 тыс. тонн продукции в год. Вторая линия, которую должны ввести в строй с 2025 г., позволит удвоить эти объемы. Инициатор проекта — компания-резидент особой экономической зоны «Лотос» — недавно заявила о расширении ассортимента за счет кормов для домашних животных и увеличении инвестиций почти в два раза — примерно до 2,5 млрд рублей.

По данным Росрыболовства, в прошлом году закупки импортных кормов только для лососевых составили порядка 170 тыс. тонн. При этом объем производства отечественных кормов для аквакультуры оценивается на уровне 20 тыс. тонн. Комбикормовые заводы жалуются на проблемы с сырьем — рыбной мукой высокого качества, витаминами, аминокислотами и другими компонентами. Крупнейшая отраслевая ассоциация Росрыбхоз уже предупредила о рисках в связи с нехваткой и удорожанием кормов, в первую очередь для ценных видов рыб — с этими проблемами на практике сталкиваются аквафермеры.

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