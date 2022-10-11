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Александр Пьянов: Второй этап обречет нас на деградацию и умирание

Александр Пьянов: Второй этап обречет нас на деградацию и умирание

Принятие закона о втором этапе программы квот под инвестиции приведет к закрытию малых и средних компаний, работающих на этом поле, заявил Fishnews заместитель директора компании «Союзокеан» по научной работе Александр Пьянов.

С самого начала своей деятельности в 2001 г. зарегистрированная на Южных Курилах компания «Союзокеан» тесно сотрудничала с СахНИРО, отметил Александр Пьянов.

«Ранее я длительное время работал в РАН, изучая водные биоресурсы, что способствовало сотрудничеству с научной организацией. В результате в 2004 году, когда рыбаков начали наделять квотами по историческому принципу на первые пять лет, мы получили свои лимиты на промысловые объекты, по которым работали вместе с наукой. Это были объекты, по которым промышленный лов ранее не велся, либо же вылов был закрыт. Это колючий краб, серый морской еж в Южно-Курильском районе и гребешки», — рассказал представитель компании.

В настоящее время у «Союзокеана» в распоряжении два судна типа РС-300, современный береговой перерабатывающий цех на Шикотане и штат из 72 сотрудников. В 2014 г. была создана дочерняя компания «Союзвосток» для развития на Сахалине прибрежной добычи трубача. Тогда, по словам Александра Пьянова, этот промысел находился в зачаточном состоянии. «Союзвосток» подключился к ревизии учеными запасов трубача, что позволило увеличить общий допустимый улов (ОДУ) втрое.

«Союзвосток» построил в Корсакове завод, который перерабатывает трубача, гребешка и ежа. Компания имеет три судна и 90 сотрудников, из которых большинство — жители Корсакова, обратил внимание собеседник Fishnews.

По его словам, в результате первого этапа перераспределения крабовых квот с инвестиционными обязательствами, «Союзокеан» потерял немного. «Мы лишились 50% квот на вылов колючего краба на Восточном Сахалине. Однако и без того небольшие запасы этого объекта достаточно быстро сокращались из-за глобального потепления или каких-то других причин», — заметил Александр Пьянов.

В случае принятия закона о новом этапе головная компания «Союзокеан» прекратит свое существование, поскольку потеряет все объекты промысла, заявил он. Дочерняя компания «Союзвосток», по его расчетам, потеряет 85% квот. У них останутся только те квоты, которые ранее были куплены на аукционах. Но в этом случае речь идет об очень скромных физических объемах ресурса, поэтому дочернее предприятие сильно сократит производство и продолжит существовать «в режиме постепенного умирания», считает заместитель директора «Союзокеана».

По мнению Александра Пьянова, пояснительная записка к законопроекту о втором этапе, особенно в части моллюсков, не выдерживает никакой критики. «Намеренно или нет, но общественность вводят в заблуждение относительно того, что моллюски и другие беспозвоночные — это такие же высокодоходные объекты, как крабы. Доходность моллюсков и других беспозвоночных в 3-10 раз ниже, чем у крабов. Моллюски продаются только после первичной обработки, то есть в виде полуфабриката. А выход полуфабриката, например, на гребешках составляет всего 12%, на трубачах — 32% и колючем крабе — 17-20%. То есть на выходе в продажу поступают очень небольшие объемы этих объектов. Поэтому на них и работает малый и средний бизнес, а не крупный, подчеркнул представитель компании.

Действительно, цена трепанга на рынке очень высока, однако выход готового продукта составляет только 6%, при том, что речь идет об объеме трепанга 30-50 тонн в сырце, отметил собеседник Fishnews.

«У рыбаков отбирают мелкие промысловые объекты, которые позволяют небольшим компаниям работать с прибылью. Однако огромные деньги на таких объектах не зарабатываются. Для большого заработка нужен и большой валовый объем, с которым и работает крупный бизнес», — обратил внимание Александр Пьянов.

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