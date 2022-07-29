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Здание Госдумы

Законопроект о новом перераспределении квот начинает путь в Госдуме

Правительство внесло в Госдуму проект закона о новом этапе инвестиционных квот и аукционах. Это уже третье изменение системы распределения квот на промысел водных биоресурсов за последние шесть лет.

В базе Госдумы появился законопроект «О внесении изменений в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». Он предусматривает введение квот добычи в инвестиционных целя-2022, новые крабовые аукционы и аукционы с инвестиционными обязательствами по другим объектам промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект закона, пересматривающий систему распределения квот, правительство одобрило 28 июля. При этом, в отличие от принятия закона о первом этапе инвестквот и крабовых аукционах, о новых изменениях во время открытой части заседания не говорилось.

Напомним, что инициативу о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах Минсельхоз и Росрыболовство публично представили в ноябре. Первый этап программы инвестиционных квот был предусмотрен законом в 2016 г., тогда ввели квоты добычи на инвестиционные цели. При таком механизме право на промысел предоставляется после ввода в строй нового судна с российских верфей или нового перерабатывающего берегового завода.

В 2019 г. появился еще один новый вид квот - вылова крабов в инвестиционных целях. Такие доли были распределены по итогам аукционов, победители которых приняли на себя обязательства по строительству на отечественных заводах краболовных судов.

Выделение для освоения квот под инвестиции отражается и на тех пользователях, которые не участвуют в программе по этим объектам добычи, так как при этом урезаются объемы таких предприятий.

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