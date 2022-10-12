Продовольственное эмбарго продлено еще на год

Запрет на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, вводивших экономические санкции против России, указом президента продлен до конца 2023 г. Ограничения распространяются и на рыбную продукцию.

Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2023 г. действия «отдельных специальных экономических мер», ограничивающих ввоз на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Запрет распространяется на грузы из стран, которые приняли решение ввести экономические санкции против российских юридических или физических лиц или присоединились к такому решению.

Впервые ограничения на импорт продовольствия были введены в 2014 г. и с тех пор ежегодно продлевались.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбная продукция также входит в утвержденный правительством перечень товаров, попавших под запрет, несмотря на просьбы бизнес-сообщества разрешить ввоз некоторых видов сырья для загрузки рыбоперерабатывающих предприятий. Ограничения действуют на грузы из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Великобритании.

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